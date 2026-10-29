Karamürsel\'deki Lokomotif Çocuk Köyü yıl sonunda 7 eğitim vagonuyla açılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Karamürsel'de yapımı sürdürülen Lokomotif Çocuk Köyü'nün yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor.

Kordon mevkisi Çınar Caddesi'nde inşa edilen merkez, 3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve etkinlik alanlarıyla hizmet verecek. Doğu Kışla, Vinsan ve Gebze'nin ardından projenin dördüncü adresi olacak Karamürsel'deki merkezde, çocukların farklı alanlarda deneyim kazanabilecekleri 7 eğitim vagonu bulunacak.

Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek programlarda çocuklar, yaş gruplarına uygun etkinliklere katılarak oyun ve uygulamalı çalışmalarla öğrenme fırsatı bulacak.

Tarım bahçesi ve Loko Sahne de yer alacak

Eğitim vagonlarının yanı sıra merkezde tarım bahçesi ve Loko Sahne de bulunacak. Tarım bahçesinde çocukların bitki yetiştirme ve üretim süreçlerini deneyimlemesi amaçlanıyor. Loko Sahne'de ise tiyatro gösterileri, müzik etkinlikleri ve çeşitli atölyelerin düzenlenmesi planlanıyor.

Karamürsel Lokomotif Çocuk Köyü'nün kasım-aralık aylarında tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.