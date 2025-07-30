Karanlıkta Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Eskişehir'de karanlıkta arka ışıkları yanmadan seyir eden bir motosikletli hem kendisini hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi mahallesi D230 karayolunda Polis Eğitim Merkezi'nin yakınında meydana geldi. Trafikte farları açık olan ama arka ışıkları yanmaması nedeniyle güçlükle fark edilen bir motosikletli göze çarptı. Bazı sürücüler bahse konu motosikletliyi net bir şekilde görebilmek için uzun ışıklarını yaktı. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletli, görenlerin tepkisine neden oldu. - ESKİŞEHİR