Karapapak Türkleri Ozanlar Şöleni Kars'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karapapak Türkleri Ozanlar Şöleni Kars'ta

Karapapak Türkleri Ozanlar Şöleni Kars\'ta
10.07.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen çalıştayda Karapapak kültürü ve aşık edebiyatı ele alındı, eserler tanıtıldı.

'Karapapak Türkleri Çalıştayı-Aşık Alesker ile Aşık Şenlik Adına Ozanlar Şöleni' Kars'ta gerçekleştirildi. Çalıştaya Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan Karapapak Türkleri ve aşıklar katıldı.

Dünya Karapapak Türkleri Vakfı (KARPAT) ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İş birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) iş birliğiyle 'Karapapak Türkleri Çalıştayı - Aşık Alesker ile Aşık Şenlik Adına Ozanlar Şöleni' Kars ve Çıldır'da gerçekleştirildi. Çalıştaya Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan Karapapak Türkleri, akademisyenler ve aşıklar katıldı. Programda Karapapak Türklerinin tarihi, kültürü ve edebiyatı ele alınırken, Aşık Şenlik ve Aşık Alesker çeşitli etkinliklerle anıldı. Çıldır'da bulunan Aşık Şenlik'in kabrine ziyaret gerçekleştirilerek dualar edildi. Çalıştayın son gününde ise ozanlar şöleni düzenlendi.

Öte yandan Dünya Karapapak Türkleri Vakfı tarafından desteklenen 'Aşık Şenlik Devrin Tarihi Çehresi', 'Karapapak Türkleri' ve 'Gökçe'nin Bilge Ozanı Aşık Alesker' adlı eserler tanıtıldı. Eserler; Türkçe, Azerbaycan dilinde, Farsça ve Gürcüce basıldı.

"Amacımız; kültürümüzü bu coğrafyanın çocuklarına aktarmak"

Çalıştayda özellikle kültüre vurgu yapan Dünya Karapapak Türkleri Vakfı (KARPAT) Başkanı Erkan Koçali, "Kültürümüze, geleneklerimize, örf ve adetlerimize önem vermezsek özellikle sosyal medya ve dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte bunlar yok oluyor. Garip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Derdimiz; çocuklarımıza ne miras bırakırız? Onlara bu kültürü nasıl aktarırız? Bütün derdimiz ve tasamız bu. Başka hiçbir amacımız yok. Bütün amacımız; kültür ve bu coğrafyanın kültürünü bu çocuklara aktarmak" ifadelerini kullandı.

Bastırılan kitaplar hakkında bilgi veren Koçali, "13 kişilik bir akademisyen grubumuz var. Herkes kendi coğrafyasındaki 15-20 yıllık birikimini bu kitaplara aktardı. Gürcistan'dan, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan akademisyenler var. Bir de bu kitapları, Türkçe'nin dışındaki üç dille daha bastırdık. İran'da Farsça bastırdık, dağıttık. Azerbaycan'da Azerbaycan diliyle bastırdık. Gürcistan'da da Gürcü diliyle bastırdık. İkişer bin tane kitap bastırıldı. O coğrafyadan daha sonra talep olursa, zaten doneler elimizde tekrar bastıracağız. Türkiye'de de her birinden beşer bin adet bastırdık. Talep oldukça sürekli tazeleyeceğiz. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, Sivas'ta, Amasya'da, Tokat'ta, Ağrı'da ve Karapapakların yaşadığı bölgelerde talepler var. Buralara peyderpey kitapları kargoyla göndereceğiz. Sekreterya biriminiz onunla ilgileniyor" diye konuştu.

Çalıştaya katılan Türkiye Azerbaycan Dostluk İş birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, "Kars, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli kültürel hazinesini kendisinde ihtiva eden bir ildir. Kars'ın katkısı onun için de çok değerli. Kars, Güney ve Kuzey Azerbaycan memleketini birleştiren, o muazzam Borçalı coğrafyasının ruhu yansıtan, IV. Sultan Murat'ın Revan ve Tebriz'inden bize aşina olan ve İrevan Hanlığı medeniyetini olduğu gibi yaştan bir ilimizdir. Yani Kars bizim için geçmiş tarihimizin tümünün bir araya toplanmasıdır" şeklinde konuştu.

Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Başkan Vekili Hikmet Karaboğa, "Ehli İslam olan eşitsin bilsin ki, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Aşık Şenlik'in bu sözü, Aşık Şenliği'nin ne denli insanları sazıyla birleştirdiğinin, ayaklandırdığının çok açık bir göstergesidir. Azerbaycan, Gürcistan, İran'daki Karapapak Türkleriyle bir bütünüz. Biz, bu bütünlüğümüzü kıyafetlerimizle, milli giysilerimizle, sazımızla, sözlümüzle gösteriyoruz. Örneğin; onlardaki kara saz, bizdeki düz saz ikisini pekiştiğimiz zaman gördüğümüz gibi çok güzel bir şeyler ortaya çıkıyor" dedi. - KARS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Kültür, Yaşam, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karapapak Türkleri Ozanlar Şöleni Kars'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı
Bolu Otoyolu’ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1’i öldü, 11’i taburcu oldu Bolu Otoyolu'ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu
Almanya’da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı Almanya'da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı
Diyarbakır’da başıboş köpekler 15 kuzuyu telef etti Diyarbakır'da başıboş köpekler 15 kuzuyu telef etti

10:01
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor Bebeğin cinsiyeti de belli
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 10:14:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Karapapak Türkleri Ozanlar Şöleni Kars'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.