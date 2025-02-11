Karapınar\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası Başladı

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Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığıyla, "Şehrimiz İmzamız" projesi çerçevesinde ortaokullar için düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları" Karapınar ilçe turnuvaları başladı.

Karapınar Atatürk Spor Salonundaki turnuva 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor ve yakan top gibi geleneksel oyunların yaşatılmasına yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor. Bu çerçevede, erkekler ve kızlar için ayrı kategorilerde ilan edilen yarışmalar, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de kültürel değerleri öğrenmesini hedefleniyor. Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, turnuvanın açılışında yaptığı açıklamada, "Geleneksel çocuk oyunlarının günümüzde de yaşatılması, kültürel mirasımızın ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır" dedi. - KONYA