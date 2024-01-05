Karapınar\'da Unutulan Para ve Cüzdan Sahiplerine Teslim Edildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde ATM'de unutulan para ve içerisinde kredi kartlarının bulunduğu cüzdan, belediye hoparlöründen yapılan anonsla sahipleri bulunarak teslim edildi.

Karapınar ilçesinde vatandaşlar tarafından ATM'de unutulan para ve içerisinde kredi kartlarının bulunduğu cüzdan bulundu. Vatandaşlar tarafından ATM'deki para ve cüzdan zabıtaya teslim edildi. Zabıta görevlileri de belediye hoparlöründen anons yaptı. Zabıtanın yaptığı araştırmalar sonucunda paranın sahibinin Emre Kök, cüzdanın sahibinin de Furkan Bircan olduğu tespit edildi. Zabıta Müdürlüğüne davet edilen Emre Kök'e parası, Furkan Bircan'a da cüzdanı teslim edildi.

Paranın ve cüzdanın sahipleri, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara ve zabıtaya teşekkür etti. - KONYA