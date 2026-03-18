Karapınar ve Ereğli\'de şehitler anıldı

18.03.2026 13:57  Güncelleme: 13:59
Konya'nın Karapınar ve Ereğli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle şehitler anıldı.

Karapınar'daki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programı daha sonra Kültür Merkezi'nde devam etti. Programa, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Ereğli'de şehitler dualarla anıldı

Ereğli ilçesinde ise Meydanbaşı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Şehitlik anıtına çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Duaların okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Buradaki törenin ardından Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki anma programına geçildi. Programa, Ereğli Kaymakamı Murat Eren, ilçe protokolü, şehit aileleri derneği üyeleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Advertisement
