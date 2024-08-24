Karasu Belediye Başkanının Emniyet Kemeri Takmadan Yaptığı Yolculuk Tepki Çekti - Son Dakika
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Yerel

Karasu Belediye Başkanının Emniyet Kemeri Takmadan Yaptığı Yolculuk Tepki Çekti

Karasu Belediye Başkanının Emniyet Kemeri Takmadan Yaptığı Yolculuk Tepki Çekti

Karasu ilçesinde yeni açılan güzergahı test etmek için dolmuşun direksiyonuna geçen ve emniyet kemeri takmadan ilerleyen belediye başkanının sosyal medyada paylaşılan videosu tepki çekti.

24.08.2024 11:50  Güncelleme: 11:53
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Karasu ilçesinde yeni açılan güzergahı test etmek için dolmuşun direksiyonuna geçen ve emniyet kemeri takmadan ilerleyen belediye başkanının sosyal medyada paylaşılan videosu tepki çekti.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, gelen talep doğrultusunda yeni açılan Aziziye Mahallesi güzergahında dolmuş kullandı. Vatandaşın güzergaha teveccühünün ne derece olduğunu görebilmek maksadı ile dolmuşun direksiyonuna geçen Başkan Sarı, emniyet kemeri takmadan yolculuğunu sürdürdü. O anlar ise Karasu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Başkanın emniyet kemersiz yolculuğu tepki çekti.

Karasu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Belediye Başkanımız İshak Sarı halkımızın talebi doğrultusunda yeni açılan Aziziye Mahallesi güzergahına vatandaşlarımızın teveccühünün ne derecede olduğunu görebilmek maksadıyla AK Parti İlçe Başkanı, Şoförler Odası Başkanı ve Karasu Şehir İçi Minibüsleri Başkanı ile bir test sürüşü gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karasu Belediye Başkanının Emniyet Kemeri Takmadan Yaptığı Yolculuk Tepki Çekti - Son Dakika

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