Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı - Son Dakika
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Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı

31.05.2022 13:56
Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı

Karataş Belediyesi, uzun yıllardır kardeşlik ilişkilerini sürdürdüğü Almanya'nın Memmingen Belediyesi heyetini ağırladı.

Karataş Belediyesi, uzun yıllardır kardeşlik ilişkilerini sürdürdüğü Almanya'nın Memmingen Belediyesi heyetini ağırladı.

Memmingen Belediye Başkanı ve heyeti Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz tarafından hava alanında karşılanarak 4 günlük ziyaret programları kapsamında Adana'nın ve Karataş'ın yöresel lezzetleri, doğal ve kültürel değerleri tanıtıldı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un daveti üzerine Karataş'a gelen Memmingen heyeti Karataş'ın doğal ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı bulurken bölgenin güzellikleri karşısında hayran kaldıklarını söyledi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "Memmingen Belediyesi ile 30 yıldan fazladır devam eden kardeşlik ilişkilerinin günümüzde de sürdürülerek devam etmesi ve bunun bizler tarafından gerçekleştirilmesi karşısında büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Memmingen Belediyesi ile sürdürülen kardeşlik ilişkileri sadece iki ilçe arasında ziyaretlerden ibaret değil. Aynı zamanda iki ilçe arasında kurulan köprüler ile bölgesel gelişimin sağlanması, ortak projelerin hazırlanması, belediyeler arası deneyimlerin paylaşılması ve kurumsal kapasitelerin geliştirilerek bu ilişkilerin iki ilçe turizmine katkı sağlaması yönünde hedeflerimiz bulunmakta. Ziyaretleri kısa olsa da geçirdikleri 4 günlük süreç içerisinde Türk mutfağını, Karataş'ımızın ve Adana'mızın güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk" dedi. - ADANA

Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı
Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı
Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı
Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı
Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı
Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı
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Kaynak: İHA

Memmingen, Karataş, Almanya, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı - Son Dakika


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