Karatay Belediyesi\'nden Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya İl Müdürlüğü iş birliğiyle belediye personeline yönelik "Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi" düzenledi. Eğitimin teorik kısmının ardından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi'nin personeline yönelik olarak düzenlediği hizmet içi eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya İl Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi işbirliğiyle, belediye personeline "Doğal Afet ve Yangın Farkındalık" eğitimi verildi. Belediye çalışanlarının afetlere karşı bilinçlenmesi ve muhtemel acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla gerçekleştirilen teorik eğitim, uygulamalı tatbikatlarla desteklendi. Eğitim, AFAD Arama Kurtarma Birim Şefi Serdar Gencer tarafından verildi. Eğitim kapsamında ilk olarak afet farkındalığı ve yangına müdahale konularında, Karatay Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından özel olarak kurulan arama kurtarma ekibine yönelik sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından ise yangın tatbikatı düzenlendi. Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önem taşıdığını belirtti.

"Afet bilinci hayat kurtarır"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da eğitim programıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Karatay Belediyesi olarak hem çalışanlarımızı hem de hemşehrilerimizi muhtemel afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Afet bilinci hayat kurtarır. Bu anlayışla hareket ediyor, eğitim ve tatbikatlarla hazırlıklı olmayı önemsiyoruz. Belediyemiz bünyesinde AFAD İl Müdürlüğüyle koordineli olarak kurduğumuz 60 kişilik Karatay Belediyesi Arama Kurtarma ekibimizin bir yıllık eğitim sürecinin ilk ayağı olan 'AFET ve Yangın Farkındalık' eğitimimizi gerçekleştirdik. Bir daha yaşanmaması ümidiyle şehrimizde ve ülkemizde gerçekleşebilecek her türlü afete müdahale etmek için yetiştirdiğimiz ekibimizin eğitimleri sürecek. Emeği geçen tüm ekiplerimize ve AFAD'a teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA