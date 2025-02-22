Karatay Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimlerini Arttırdı - Son Dakika
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Karatay Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimlerini Arttırdı

Karatay Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimlerini Arttırdı

Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde market ve pazar yerlerinde fiyat etiketleri, resmi belgeler ve hijyen koşullarını denetliyor. Ekipler, vatandaşların güvenli bir alışveriş yapabilmesi için titiz bir çalışma yürütüyor.

22.02.2025 12:14  Güncelleme: 12:16
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Market ve pazar yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde fiyat etiketleri, resmi belgeler ve hijyen şartları titizlikle incelendi.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını, son kullanma tarihi, ürünlerin üzerinde güncel ve mevzuata uygun fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. İşletmelerin ruhsat, vergi levhası ve diğer resmi belgeleri detaylı olarak incelendi, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yine ekipler pazar yerlerinde de kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Huzurlu bir alışveriş için ekipler sahada

Konuyla ilgili olarak Karatay Belediyesi'nden yapılan açıklamada Ramazan yının yaklaşmasıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetimlerini bir kat daha arttırdığı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın Ramazan süresince, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz, ilçe genelinde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Söz konusu denetlemelerde ekiplerimiz azami hassasiyet gösteriyor. Bu kapsamda da ekiplerimiz; market ve pazar yerlerinde genel temizlik, ruhsat, gramaj, etiket konularına dikkat ediyor" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karatay Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimlerini Arttırdı - Son Dakika

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