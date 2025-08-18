Karatay Belediyesi Yaz Okulu Programı Sona Erdi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Yaz Okulu, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Eğitim, kültür, sanat ve sporu bir araya getiren Yaz Okulu, gençlerin yaz tatilini dolu dolu değerlendirmesine imkan sundu.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin geleneksel hale getirdiği Yaz Okulu programı sona erdi. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezinde düzenlenen kapanış töreninde öğrenciler çeşitli performanslar sahneledi. Açılış konuşmasını yapan Yaz Okulu'nda eğitim gören Mehmet Seyid Uslu, "Karatay Belediyesi'nin eğitime verdiği önem sayesinde bizler bu yazı hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdik. Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

"Velilerimizin emaneti olan çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan gençler için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kılca, "Geleceğimiz olan, göz nurumuz, göz bebeğimiz çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Karatay Belediyesi olarak her zaman velilerimize destek olmaya, çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesi için gayret göstermeye devam ediyoruz. Bugün yaptığımız birçok yatırım çocuklarımız için, gençlerimiz için yapılıyor. Onların milli ve manevi değerlerimize uygun şekilde yetişmesini önemsiyoruz" dedi. Başkan Kılca, Karatay Belediyesi'nin gençlere yönelik farklı kurumlarla ortak projeler yürüttüğünü, çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayan her çalışmanın arkasında olduklarını ifade etti.

Kapanış programında öğrenciler, yaz boyunca hazırladıkları tiyatro oyunlarını sahneledi, şiirler okudu ve çeşitli gösterilerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda, farklı alanlarda başarı gösteren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi. - KONYA