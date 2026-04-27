Karatay\'da "Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi" yoğun ilgiyle sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen "Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi", üçüncü oturumuyla devam etti.

Evli çiftlere yönelik düzenlenen programın bu haftaki konuğu Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber oldu. Teber, "Çocuk Eğitimi ve Ebeveynlik" başlığıyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Alanında uzman isimlerin katılımıyla sürdürülen akademi, çiftlere iletişim, aile yapısı ve yaşam becerileri üzerine eğitimler sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Mevlana Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, ebeveynlik sürecinde doğru iletişim yöntemleri, çocuk gelişimi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Teber'den çocuk eğitimi ve ebeveynliğe dair önemli mesajlar

Programda konuşan Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber, çocuk eğitiminde en temel unsurun "sevgi ve sınır dengesi" olduğuna dikkat çekti. Ailelerin çocuklarını sevdiğini ancak bu sevginin doğru şekilde gösterilmesinde eksiklikler yaşandığını belirten Teber, özellikle ilk 5 yaşta sevginin yoğun şekilde hissedildiğini, ilerleyen süreçte ise eleştirilerin ön plana çıktığını ifade etti. Aşırı eleştirinin çocukla kurulan bağı zayıflattığını dile getiren Teber, ebeveynlerin sevgiyi ifade etme biçimlerine özen göstermesi gerektiğini söyledi. Evliliklerde de benzer bir durumun yaşandığını aktaran Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber, sevgi düzeyi düştükçe eşlerin birbirlerinin kusurlarına daha fazla odaklandığını belirterek, "Aslında değişen kişi değil, sevgi düzeyidir. Sevgi azaldıkça daha önce tolere edilen durumlar göze batmaya başlar" dedi.

"Herkesin sevgi dili farklı"

Mehmet Teber, bireylerin sevgi algısının farklı olduğunu vurgulayarak, "Sevgi dilleri" kavramına dikkat çekti. Hediye alma, hizmet davranışları, fiziksel temas, onay sözleri ve nitelikli zaman olmak üzere beş farklı sevgi dili bulunduğunu ifade eden Teber, eşlerin ve çocukların sevgi dilini bilmesinin ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti. Konuşmasında sınır koymanın önemine de değinen Dr. Mehmet Teber, sevgi olmadan konulan sınırların çatışmaya yol açabileceğini, ancak sınır eksikliğinin daha büyük sorunlara neden olabileceğini belirtti. "Sınır koyulmayan çocuk zamanla hem ailede hem okulda hem de toplumda sorun yaşar" diyen Teber, sınırların yalnızca sözle değil, tutarlı davranışlarla da desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Mehmet Teber, programın sonunda, Karatay Belediyesi'ne ve Enderun Eğitim Vakfı'na teşekkür ederek, bu tür çalışmaların aile yapısının güçlenmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Programlar devam edecek

Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi kapsamında evli ve 40 yaşına kadar olan çiftlere yönelik kapsamlı bir eğitim süreci yürütülüyor. Program, 8 Mayıs'ta Abdülkerim Temizcan'ın "Aile Ekonomisi ve Ev Yönetimi" başlıklı sunumuyla devam edecek. Akademi, 22 Mayıs'ta ise Fatih Hilmi Çetin'in "Dijital Dünyada Aile" konulu programıyla sona erecek. - KONYA