Karatay Gençlik Merkezi'nde Yaz Dönemi Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Karatay Gençlik Merkezi'nde Yaz Dönemi Kursları Başlıyor

Karatay Gençlik Merkezi\'nde Yaz Dönemi Kursları Başlıyor
09.06.2025 11:07  Güncelleme: 11:15
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Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi'ne bağlı Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, gençlere yaz tatilinde resim, müzik, spor, yabancı dil ve teknoloji gibi alanlarda kurslar sunacak. Kurs kayıtları 11-21 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor. Gençler bu merkezde; resim, müzik, spor, yabancı dil ve teknoloji gibi birçok alanda kurslara katılarak yaz tatillerini verimli şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.

Karataylı gençlerin yaz tatilini hem eğitici hem de eğlenceli geçirmesi amacıyla planlanan atölye ve kurslar; sanat, spor, teknoloji, müzik, yabancı dil ve değerler eğitimi gibi birçok farklı alanda zengin içerikler sunuyor.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi Yaz Dönemi için ön kayıtlar, 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında genclikmerkezi.karatay.bel.tr adresinden alınacak, kesin kayıtlar ise 16-21 2025 Haziran tarihleri arasında Gençlik Merkezi'nde tamamlanacak.

Yaz dönemi kursları 30 Haziran Pazartesi başlayıp 6 Eylül Cumartesi sona erecek. 10 hafta sürecek yaz programıyla gençlere spor, sanat, müzik, yabancı dil, teknoloji ve değerler eğitimi alanlarında kapsamlı eğitim fırsatları sunacak.

Zengin atölye seçenekleriyle dolu dolu bir yaz

Merkezde yer alacak atölye çalışmaları kapsamında; Spor Salonu Atölyeleri plates, günlük yaşam egzersizleri, HIIT cardio ve step aerobik eğitimleriyle gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Müzik Atölyesi, bağlama, ney, keman, piyano, ukulele, gitar ve şan eğitimi gibi seçeneklerle müzikle ilgilenen gençlere hitap edecek. Görsel Sanatlar Atölyesi kapsamında hüsn-i hat, ebru, geometrik desen, resim ve karakalem eğitimleri verilecek; böylece gençler el becerilerini ve sanatsal yönlerini geliştirme fırsatı bulacak.

E-Spor ve Teknoloji Atölyesi ile dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak Adobe Premiere Pro, yazılım (C#) ve e-sporun popüler oyunları olan Valorant ile CS2 üzerine uygulamalı eğitimler sunulacak. Yabancı Dil Atölyesi sayesinde gençler İngilizce dil becerilerini geliştirecek. Değerler Eğitimi Atölyesi ise gençlerin ahlaki, manevi ve kültürel gelişimine katkı sunacak içeriklerle dolu olacak.

Kılca: Gençlerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde başlayacak yaz dönemi eğitim programlarına tüm gençleri davet etti.

Başkan Kılca, "Karatay'da gençlik her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek" diyerek gençlere verilen önemin altını çizdi. Gençlerin donanımlı, özgüvenli ve üretken bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Kılca, "Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimizde yaz döneminde; sanattan spora, teknolojiden müziğe kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunacağız. Tüm gençlerimizi bu imkanlardan yararlanmaya bekliyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karatay Gençlik Merkezi'nde Yaz Dönemi Kursları Başlıyor - Son Dakika

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