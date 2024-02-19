Aydın\'ın Köşk ilçesinde Karatepe Şehitliği\'nde şehitler dualarla anıldı

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Karatepe Köyü'nde 102 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce şehit, gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde dualarla anıldı.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan mezaliminin en ağır gerçekleştiği yerlerden biri olan Köşk Karatepe'de resmi kayıtlara göre 93 kişi resmi olmayan kayıtlara göre ise köydeki iki ayrı camide yaklaşık 300 kişi, yakılarak şehit edildi. Yunanlılara direndikleri ve vatanı savunan efelere yardım edip karınlarını doyurdukları gerekçesi ile Sekiyurt ve Sarıahmetler Camisi'ne doldurulup yakılan masum insanların şehit edilmesinin üzerinden 1 asır geçti. Bu çerçevede Köşk Belediyesi tarafından Karatepe Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyarette Karatepe şehitleri dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı ziyaret sonrasında şehitlerin ruhları için Yasin-i Şerif okundu.
Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "18 Şubat, insanlık tarihinin en acımasız ve utanç verici hadiselerinden olan Karatepe Katliamı'nın 102. yılında, katliamda şehit düşen hemşerilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Karatepe Şehitliğimizde İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kuran Kursu öğrencilerimiz ile birlikte aziz şehitlerimizi dualarla yad ettik. Ruhları şad olsun" dedi. - AYDIN
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