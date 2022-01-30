Kardan kapanan yolları köy sakinleri kendileri açtı - Son Dakika

- Kardan kapanan yolları köy sakinleri kendileri açtı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde vatandaşlar, köy yollarının kardan dolayı kapalı olması nedeniyle kolları sıvayarak kendi imkanlarıyla açtı.

Kar yağışı, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösterdi. İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için canla başla köy yollarını açmaya çalışırken köy sakinleri de ekiplere yardımcı olmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Arıcak'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yoğunbilek köyünde vatandaşlar, kardan dolayı günlerdir kapalı olan yolları kendi imkanlarıyla açmak için çalışmalara başladı. Köy sakinleri traktörle taktıkları küreme aparatı ile yollara açarken bazıları ise ellerinde küreklerle yardım etti.