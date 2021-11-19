Kardeş şehir Peja'dan Nilüfer'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, Kosova'daki kardeş şehri Peja (İpek) Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İpek Belediye Başkanı Gamzen Muhaxheri ve beraberindeki heyeti Halk Evi'ndeki makamında ağırladı. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız, Adem Vural, Remzi Çınar ile Peja Belediye Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani, Mali Hizmetler Müdürü Jeton Abazaj, Peja İl Milli Eğitim Müdürü Besim Avdimentaj ve Kosova Kültür Merkezi Koordinatörü Recep Gündüz de yer aldı.

Kardeş kent belediye başkanı ve heyetini Nilüfer'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iki ay önce yapılan seçimlerde yeniden göreve seçilen Gazmend Muhaxheri'yi başarısından dolayı kutladı. İki şehir arasındaki kardeşlik ilişkilerinin 2010 yılından bu yana güçlenerek sürdüğünü belirten Başkan Turgay Erdem, "Yeni dönemde de bu kardeşliği daha da yüceltmeyi, birlikte yeni çalışmalar gerçekleştirmeyi umuyorum. Daha önce önemli ilişkiler kurduk. Son zamanda pandemi sebebiyle aksamalar gerçekleşti. Kardeşlik ilişkilerimizi daha sıkı şekilde sürdürmeyi arzuluyoruz" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Peja Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri'ye yeni döneminde başarılar diledi. Nilüfer Belediyesi ile kardeş olmaktan dolayı büyük onur duyduklarını ifade eden Peja Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri de, Nilüfer Belediyesi'ne bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Muhaxheri, "Özellikle eğitim konusunda bize çok yardımcı oldunuz. Okullarda yaptığınız kardeşlik projeleri bizim için çok önemliydi. Pandeminin sona ermesiyle birlikte yeni projeler geliştirmeyi diliyorum" dedi.

Peja İl Milli Eğitim Müdürü Besim Avdimentaj da, Nilüfer Belediyesi'ne eğitim alanında yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda her iki başkan, günün anısına birbirine hediyeler verdi. Peja (İpek) Belediyesi'nin Başkanı Gazmend Muhaxheri ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Nilüfer Belediyesi Barış Meclis Salonu, Nilüfer İnovasyon Merkezi, Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları ile Nilüfer Belediyesi'nin müzelerini ve kültür merkezlerini gezerek, incelemelerde bulundu. - BURSA