Kardeş Şehir Projesi\'nde Vaazlar ve Sohbetler

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Batman il müftüsü cami cemaatleriyle buluştu.

Hacı Fethi Serin Camii'nde Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Hacı Abdülhakim Sancak Çarşı Camii'nde Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş ve Siirt Ulu Camii'nde Batman İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nedim Yılmaz tarafından gerçekleştirilen sohbetlerde, "Gönüllere Şifa, Ramazan ve Kur'an" konulu vaazlar verildi. Sohbetlerin ardından öğle namazını kıldıran müftüler, namaz sonrası cemaatin sorularını yanıtladı ve vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Müftülerin ziyaretine Siirt İl Müftü Yardımcısı Yahya Ertürk de eşlik etti.

Program, yapılan dua ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - SİİRT