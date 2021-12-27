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Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik - Son Dakika

Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik

27.12.2021 15:38
Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) kardeş şehirlerindeki müzisyenler dünyanın dört bir yanından "Bahçalarda Mor Meni" türküsünü seslendirerek Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerine ortak oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) kardeş şehirlerindeki müzisyenler dünyanın dört bir yanından "Bahçalarda Mor Meni" türküsünü seslendirerek Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerine ortak oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı, (GAGEV) GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinliklere GBB'nin kardeş şehirleri de dahil oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin Belarus, Güney Kore, Fas, Karadağ, Ukrayna, Estonya, Adige Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan kardeş şehirlerindeki müzisyenler, Gaziantep türküsü "Bahçalarda Mor Meni" adlı parçayı seslendirdi, Kurtuluş Günü'nün yıl dönümünde gerçekleştirdikleri etkinlikle destek oldu. - GAZİANTEP

Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik
Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik
Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, cumhurbaşkanı, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik - Son Dakika
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