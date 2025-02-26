Kardeşinin Kimliğiyle 12 Yıl Firarda - Son Dakika
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Kardeşinin Kimliğiyle 12 Yıl Firarda

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Hapis cezası için kardeşinin kimliğini kullanan firari şahıs Eskişehir'de yakalandı.

26.02.2025 12:11
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Hapse girmemek için 12 yıl kardeşinin kimliğini kullanan şahıs yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 4 ayrı suçtan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için 12 yıl boyunca kardeşinin kimliğini kullanarak firari yaşayan yakalandı. Şüpheli polis sorgusu ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Ali Rıza İ. isimli şahsın farklı kimlikle işlem yaptığı tespit edildi. Şahısla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu kişinin 23 Aralık 2013 tarihinden beri; iftira, kamu malına zarar verme, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 12 yıldır firari yaşayan şahsın kardeşinin kimliğini kullanarak yaşamına devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince kardeşinin ikametinde yakalanan Ali Rıza İ. adliyeye sevk edildi.

Kardeşinin Kimliğiyle 12 Yıl Firarda
Kaynak: İHA

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