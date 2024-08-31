Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur

Yerel

Cumadan çıkıp hutbeye isyan etti: O adamın kime hizmet ettiği belli değil

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde karpuzunu satamayan çiftçinin karpuzlarını kargalar yedi.

Çiftçi Şükrü Gök, şunları söyledi:

"Kargaların yemediği bir tane karpuz varmış onu da biz yiyoruz. Ürünümüzü satamadık ekstradan bir de karga yedi. Biz şimdi ne yapacağız biz? Burası üç dönüm. Bütçemizin yettiği kadar ekiyoruz biz ancak. Yapacak bir şey yok yani.

"HEM ÇİFTÇİLİKTEN MEMNUN DEĞİLİZ HEM HAYVANCILIKTAN"

Vallahi hiç memnun değiliz. Hem çiftçilikten memnun değiliz hem hayvancılıktan memnun değiliz. Hayvancılıkta yem aldı başını gitti. Çıkan mısırı yedi liradan sattık. Yem 11 lira. On bin lira civarı üç dönüm yerin maliyeti."