Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur - Son Dakika
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Yerel

Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde karpuzunu satamayan çiftçinin karpuzlarını kargalar yedi. Çiftçi Şükrü Gök, kargaların ürünlerini yemesi nedeniyle büyük bir zarar yaşadıklarını belirtti.

31.08.2024 10:55
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde karpuzunu satamayan çiftçinin karpuzlarını kargalar yedi.

Çiftçi Şükrü Gök, şunları söyledi:

"Kargaların yemediği bir tane karpuz varmış onu da biz yiyoruz. Ürünümüzü satamadık ekstradan bir de karga yedi. Biz şimdi ne yapacağız biz? Burası üç dönüm. Bütçemizin yettiği kadar ekiyoruz biz ancak. Yapacak bir şey yok yani.

Koca bostan kargalara yem oldu: Bir tane kalmış onu da biz yiyoruz

"HEM ÇİFTÇİLİKTEN MEMNUN DEĞİLİZ HEM HAYVANCILIKTAN"

Vallahi hiç memnun değiliz. Hem çiftçilikten memnun değiliz hem hayvancılıktan memnun değiliz. Hayvancılıkta yem aldı başını gitti. Çıkan mısırı yedi liradan sattık. Yem 11 lira. On bin lira civarı üç dönüm yerin maliyeti."

Koca bostan kargalara yem oldu: Bir tane kalmış onu da biz yiyoruz
Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serdar Ozen: Zaten çöpe atmıyorlarmıdı . Kargalarda nasiplenmiş işte 3 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Kargaya yapacak birşey yok. Ya başında duracaksın. Ya da İHA mı kiralayacaksın. 4 0 Yanıtla
  • ferhat eser: karpuzu oyup suyunu pipetle çekmişler 3 1 Yanıtla
  • ahmet ak: çöpe döktüklerinize sayın 2 1 Yanıtla

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