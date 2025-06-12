Karganın Kediyi Rahatsız Etme Oyunu

Karganın, kediyle tehlikeli oyunu böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta kediyi rahatsız eden karganın görüntüleri çizgi filmleri aratmadı. Karganın kedi ile dalga geçtiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir karga, ağaç gölgesinde serinlemek isteyen kediyi gördü. Bir süre kedinin çevresinde gezinen karga, kedi ile oynamaya başladı. Gagası ile kediyi ısırmaya başlayan karga, kediyi rahatsız etti. Gölgede uzanan kedi ile bir süre uğraşan karga, kedinin bölgeden uzaklaşmasını sağladı. Karganın yaptığı hareket, çizgi film sahnelerini aratmadı.

Karganın kediyi rahatsız ettiği anları görüntüleyen Ali Efe Karaman (17), "Kızılırmak Sosyal Tesisleri'nde gezerken bir karganın bu kediyi rahatsız ettiğini gördüm. Kedi orada yatıyordu. Karga geldi kediyi rahatsız etmeye başladı. Bence oyun oynamak istiyordu. Kedinin kuyruğunu ısırmaya başladı. Kedi, kargaya sinirlendi büyük ihtimalle. Kedi kalkıp gitmeye başladı, karga da peşinden gitti. Karga kediyi yine rahatsız etmeye devam etti. Bu olay yaklaşık yarım saat sürdü. En sonunda kedi bıktı ve kaçtı" dedi.