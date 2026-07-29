Karganın Sıradışı Dostluğu - Son Dakika
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Karganın Sıradışı Dostluğu

Karganın Sıradışı Dostluğu
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Bursa'da tamirci Murat Güney'in tedavi ettiği 'Paşa' karga, ustasının yanından hiç ayrılmıyor.

Bursa'da otomobil tamircisi Murat Güney'in 3 ay önce yaralı halde bulup tedavi ettiği "Paşa" isimli karga, iyileşmesine rağmen yanından ayrılmadı. Tamirhanenin adeta çalışanı haline gelen Paşa, araba tamirinde ustasına eşlik ediyor, pul ve somun taşıyor, birlikte yemek yiyor. Tamamen özgür olmasına rağmen her uçuşun ardından yeniden tamirhaneye dönen karga, görenlerin de ilgi odağı oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan otomobil tamircisi Murat Güney'in, 3 ay önce yol kenarında yaralı halde bulduğu karga ile kurduğu sıra dışı dostluk görenleri hayrete düşürüyor. Tedavisini üstlenerek yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayan Güney, iyileşen kargayı doğaya bırakmasına rağmen "Paşa" adını verdiği karganın her seferinde yeniden tamirhaneye döndüğünü söyledi.

Sabah dükkanın kapısı açılır açılmaz ustasının yanına gelen Paşa, gün boyu tamirhanede dolaşıyor. Araba tamiri sırasında pul ve somun taşıyan, çalışanları izleyen karga, yemek molalarında da ustasının yanından ayrılmıyor. Mutfağa girip musluğu açan, çevredeki esnafın ve müşterilerin ilgi odağı haline gelen Paşa'yı görmek için tamirhaneye gelenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Kargayı hiçbir zaman kafese koymadığını ve tamamen özgür bıraktığını belirten Murat Güney, onun kendi isteğiyle yanında kaldığını ifade ederek yaşadıklarını anlatan Murat Güney, "Yolda giderken arabanın önüne çıktı, biraz yaralıydı. Aldım, tedavisini yaptım. Yaklaşık 3 aydır benimle. Bazen uçup gidiyor ama mutlaka geri geliyor. Çevre esnafı ve müşterilerden sadece onu görmek için gelenler oluyor. Çalışırken birlikte çalışıyoruz. Bazen pul ve somun taşıyor. Karavanla dağa çıktığımızda da bizimle geliyor. Hiçbir şekilde kısıtlamıyorum. Biz yürürken bizi havadan takip ediyor. Çağırdığımızda geliyor, acıkınca yemek istiyor. Dükkan kapalı olduğunda dışarıda bizi bekliyor ya da kahveye gidiyor, arkadaşlar ona yiyecek veriyor. Bir gün onu doğaya bırakmayı düşündüm. Dağa götürüp bıraktım. Ertesi gün aynı yere gittiğimde beni görünce hemen yanıma geldi. O an anladım ki bizi bırakmayacak. Tasması da yok, kafesi de yok. Bize sevgiyle bağlı. Artık birlikte yaşıyoruz diyebiliriz" dedi.

Tamamen özgür olmasına rağmen her defasında ustasının yanına dönen Paşa, tamirhanenin en dikkat çeken "çalışanı" olurken, insan ile hayvan arasındaki sıra dışı dostluk görenlerin yüzünü gülümsetiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karganın Sıradışı Dostluğu - Son Dakika

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