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Karın yağmadığı Kayseri'de Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği için çocuklar karla eğlendi - Son Dakika
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Karın yağmadığı Kayseri'de Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği için çocuklar karla eğlendi

Kayseri'de karın yağmadığı bir dönemde düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği, çocukların karla oynayarak keyifli vakit geçirmesine sebep oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören gençler, Cumhuriyet Meydanı'nda Sarıkamış Harekatı'nı canlandırdıktan sonra Erciyes'ten getirilen karı meydana bıraktı. Karı gören çocuklar, kar topu oynayarak ve kayarak mutlu anlar yaşadılar.

Karın yağmadığı Kayseri\'de Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği için çocuklar karla eğlendi
06.01.2024 - 16:27,
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Karın yağmadığı Kayseri'de Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği için meydana getirilen karı gören çocuklar, kar topu oynayarak ve kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören gençler, Cumhuriyet Meydanı'nda 109 yıl önce yaşanan Sarıkamış Harekatını canlandırdı. Etkinliğin ardından Erciyes'ten getirilen kar, meydanda bırakıldı. Karın yağmadığı Kayseri'de karı gören çocuklar da eğlenceli vakit geçirdi. Kar topu oynayan ve kayan çocukların mutluluğu yüzüne yansıdı. Karla oynayan 8 yaşındaki Muhammet Baytürk, Kayseri'ye kar yağmadığını söyleyerek, karı görünce çok mutlu olduğunu kaydederken, babası Polat Baytürk ise çocuğunun karı görünce mutlu olduğunu belirtti.

7 yaşındaki Seyit Efe ise eğlenceli vakit geçirdiği dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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