Karısı ile tartışan adam evi yaktı - Son Dakika
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Karısı ile tartışan adam evi yaktı

08.03.2022 08:07

Karısı ile tartışan adam evi yaktı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karısı ile tartışan adam evini ateşe verdi.

Karısı ile tartışan adam evi yaktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karısı ile tartışan adam evini ateşe verdi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Olay, Camiatik Mahallesi Soysal sokakta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen H.E. eşi ile tartışmaya başladı. Evin içinde "Yakarım burayı" diye bağırdığı iddia edilen H.E., evini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Olay sonrası evi yaktığı iddia edilen H.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Karısı ile tartışan adam evi yaktı
Karısı ile tartışan adam evi yaktı
Karısı ile tartışan adam evi yaktı

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Kuşadası, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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