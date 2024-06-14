Karısını darp ederek öldüren şahıs bir haftalık kaçışın ardından yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Karısını darp ederek öldüren şahıs bir haftalık kaçışın ardından yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde karısını darp ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli, bir hafta boyunca kaçtıktan sonra sonunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği gün, 14 yaşındaki kız çocuğu annesini hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, darp sonucu ölüm şüphesi üzerinde durarak soruşturma başlattı. Şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen şüpheli, bir hafta sonra polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

14.06.2024 14:34
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Karısını darp ederek öldüren şahıs bir haftalık kaçışın ardından yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde karısını darp ederek öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından bir haftadır sırra kadem cinayet şüphelisi, sonunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 7 Haziran Cuma günü Cuma Mahallesi 202 sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıdan gelen 14 yaşındaki kız çocuğu, annesi Nursel Türkmen'i evde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Türkmen'nin darp neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen Türkmen'in eşi Mestan Türkmen polis ekipleri tarafından polis ekipleri tarafından olaydan 1 hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı. Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karısını darp ederek öldüren şahıs bir haftalık kaçışın ardından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karısını darp ederek öldüren şahıs bir haftalık kaçışın ardından yakalandı - Son Dakika
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