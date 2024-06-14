Karısını darp ederek öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Karısını darp ederek öldüren şahıs tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde karısını darp ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli, bir hafta süren kaçışın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

14.06.2024 16:07
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Karısını darp ederek öldüren şahıs tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde karısını darp ederek öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından bir haftadır sırra kadem basan cinayet şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 7 Haziran Cuma günü Cuma Mahallesi 202 Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıdan gelen 14 yaşındaki kız çocuğu, annesi Nursel Türkmen'i evde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Türkmen'nin darp neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen Türkmen'in eşi Mestan Türkmen polis ekipleri tarafından olaydan 1 hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı. Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan Mestan Türkmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karısını darp ederek öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

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