Karlı yolda kalanlara polis yakıt yetiştirdi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen ve yakıtları biten araç sürücülerine polis ekipleri yakıt yetiştirdi.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve tipide Gölbaşı- Malatya karayolunu kullanan birçok araç sürücüsü yolda kaldı. Yolda saatlerce beklediği esnada yakıtı biten bir tanker sürücüsü, Gölbaşı-Ozan köyü arasında devriye görevi yapan polis ekiplerini durdurarak yardım istedi. Polis ekipleri tanker sürücüsüne yardımcı olmak için seferber oldu. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonundan yakıt alarak tanker sürücüsüne getirdi. Deposu yakıt ile doldurulan araç, yolların yeniden açılmasıyla yoluna devam etti. Polis ekiplerinin yardım etmesi vatandaşlar tarafından takdir topladı. - ADIYAMAN