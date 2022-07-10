Karlıova'da cadde ve sokaklar temizleniyor - Son Dakika
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Karlıova'da cadde ve sokaklar temizleniyor

10.07.2022 09:12

Karlıova'da cadde ve sokaklar temizleniyor Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarının yıkamasını yaparak tozları temizliyor.

Karlıova'da cadde ve sokaklar temizleniyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarının yıkamasını yaparak tozları temizliyor.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ün talimatıyla harekete geçen itfaiye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıyor. Cadde ve sokaklarda temizlik yapan ekipler, vatandaşların daha temiz bir yaz geçirmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

İlçeye bağlı Kanireş Mahallesi'nde temizlik yapan ekipler, çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

İlçede genel bir temizlik seferberliği başlattıklarını dilen getiren itfaiye çalışanı Nail Özyıldırım, "Karlıova Belediye başkanımızın talimatıyla bütün cadde, sokak ve ana caddeleri suyla temizledik ve yıkıyoruz. Son olarak Kanireş Mahallesi de bitmek üzere. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşamaları için, cam ve pencerelerini rahat açmaları için gerekli her türlü hizmeti, yıkamayı yapıyoruz. Genel bir temizlik yaptık ve yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Veysi Bingöl, Karlıova, İtfaiye, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karlıova'da cadde ve sokaklar temizleniyor - Son Dakika

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