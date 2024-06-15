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Karnelerini Gazze'deki öğrenciler için aldılar

YOZGAT - Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İsrail'in saldırıları nedeniyle okula gidemeyen Gazzeli çocuklara dikkat çekmek amacıyla "Gazze Karne Etkinliği" gerçekleştirildi.

Tarihi Yozgat Lisesinde "Karne Alamayan Gazzeli kardeşlerimiz için Gazze'de okullar kapandı, İnsanlık sınıfta kaldı" temasıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda veli ve öğrenci katıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile okula gelerek etkinliğe katılan öğrenciler, aldıkları karneleri Gazze'de öldürülen çocuklara ithaf etti. Törende Kuran-ı Kerim okunarak Gazze'de ölen çocuklar için dua edildi. Törende bombalı saldırılarda öldürülen çocukların isimleri okundu. Öğrenciler ve veliler okunan her isimden sonra "Şehit oldu" diye bağırdı. Daha sonra temsili karne töreni düzenlendi.

Öğrencilerden Elif Büşra Doğan, "Biz burada karne alırken Filistin'deki kardeşlerimiz karne alamıyor. Onlara kendi karnelerimizi hediye ediyoruz. Onlar acı çekiyor, şehit oluyorlar. Biz ise burada rahat rahat gezebiliyoruz. Aldığım karneyi onlara ithaf ediyorum. Onlar karne sevinci yaşayamadılar, onlar adına çok üzülüyoruz." dedi.