Kars Arpaçay'da Kuyucuk Köyü'nün 650 Metrelik Beton Yolu Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kars Arpaçay'da Kuyucuk Köyü'nün 650 Metrelik Beton Yolu Hizmete Açıldı

Kars Arpaçay\'da Kuyucuk Köyü\'nün 650 Metrelik Beton Yolu Hizmete Açıldı
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde yapımı tamamlanan 650 metrelik beton yol, Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Milletvekili Adem Çalkın tarafından yerinde incelendi. Yol, köy sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırarak olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek sorunları azaltmayı hedefliyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde yapımı tamamlanan 650 metrelik beton köy yolu, Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Kars Milletvekili Adem Çalkın tarafından yerinde incelendi.

Kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla sürdürülen yol çalışmaları kapsamında Kuyucuk köyünde yapımı tamamlanan 650 metrelik beton yol hizmete sunuldu. Tamamlanan yol, köy sakinlerinin ulaşım imkanlarını iyileştirirken özellikle olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek ulaşım sorunlarının da azaltılması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kars Milletvekili Adem Çalkın, köy yollarının vatandaşların günlük yaşamı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Çalkın, devletin imkanları doğrultusunda köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların daha kaliteli ulaşım hizmetine kavuşması için çalışmaların yakından takip edildiğini söyledi.

Adem Çalkın, Kars'ın ilçe ve köylerinde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının yalnızca ulaşımı kolaylaştırmadığını, aynı zamanda kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine de katkı sağladığını vurguladı. Köy yollarının modernize edilmesiyle vatandaşların ilçe merkezlerine, sağlık hizmetlerine, eğitim kurumlarına ve pazarlara daha rahat ulaşmasının önünün açıldığını belirten Çalkın, tamamlanan 650 metrelik beton yolun Kuyucuk köyü sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ile birlikte yol güzergahında incelemelerde bulunan Çalkın, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yolun yapım sürecini değerlendiren Çalkın, kırsal altyapı yatırımlarının Kars'ın tamamında vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Kaymakam Güvenç de Kuyucuk köyünde tamamlanan beton yolun köy halkının ulaşımını önemli ölçüde rahatlatacağını belirterek, ilçeye bağlı köylerde ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarının imkanlar ölçüsünde sürdürüleceğini ifade etti.

Tamamlanan 650 metrelik beton yol, özellikle yağışlı ve kış şartlarının etkili olduğu Kars'ta daha dayanıklı ulaşım altyapısı oluşturması bakımından önem taşıyor. Köy sakinlerinin günlük ulaşımını kolaylaştıracak yol çalışmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetler açısından da ulaşım imkanlarını güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Arpaçay'da Kuyucuk Köyü'nün 650 Metrelik Beton Yolu Hizmete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars Arpaçay'da Kuyucuk Köyü'nün 650 Metrelik Beton Yolu Hizmete Açıldı - Son Dakika
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