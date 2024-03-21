Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlülerin denetim ve takibinin yanı sıra eğitim-iyileştirme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Yükümlülerin milli, manevi ve sosyal duygularının güçlendirilerek topluma uyumunu kolaylaştırmayı amaçlayan çalışmalara ek olarak, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Nesilden Nesile Projesi ve Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü kapsamında bir buluşma gerçekleştirildi.
Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayhan Yüreğir ile yükümlülerin buluştuğu programda, "Toplumu ileriye götüren dinamikler ve değerler, topluma bireysel pozitif katkı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün imkanları ve toplumsal değerlere katkısı gibi alanlarda bilgi paylaşımı yapıldı. - KARS
Son Dakika › Yerel › Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İş Birliği Protokolü İle Buluştu - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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