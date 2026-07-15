Kars Göç Vermeye Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars, 2025 yılında da göç veren iller arasında yer aldı. Açıklanan iç göç istatistiklerine göre yıl boyunca 9 bin 727 kişi Kars'a taşınırken, 14 bin 201 kişi ise çeşitli nedenlerle Kars'tan başka illere göç etti. Böylece ilin net göçü eksi 4 bin 474 kişi olarak gerçekleşti.

Ortaya çıkan tablo, Kars'ın son yıllarda devam eden göç sorununun 2025 yılında da sürdüğünü gösterirken, özellikle genç nüfusun eğitim, istihdam ve yaşam koşulları nedeniyle büyük şehirlere yönelmeye devam ettiği değerlendiriliyor.

"İlden ayrılanların sayısı gelenlerden fazla"

TÜİK'in yayımladığı verilere göre Kars'a yıl içerisinde farklı illerden 9 bin 727 kişi yerleşirken, 14 bin 201 kişi ise başka illerde yaşamayı tercih etti. Böylece ilin aldığı göç ile verdiği göç arasında 4 bin 474 kişilik fark oluştu.

Uzmanlar, göç hareketlerinin yalnızca nüfus değişimini değil, ekonomik üretim, sosyal yaşam ve demografik yapıyı da doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

"Göçün en büyük nedenleri iş ve eğitim"

Kars'tan ayrılan vatandaşların önemli bir bölümünün iş imkanları, eğitim olanakları ve yaşam standartlarını yükseltme amacıyla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Erzurum gibi illere yöneldiği belirtiliyor.

Özellikle üniversite eğitimi için başka şehirlere giden gençlerin önemli bir kısmının mezuniyet sonrasında geri dönmemesi, ilin nitelikli iş gücü kaybını artıran başlıca etkenlerden biri olarak görülüyor.

Bunun yanında kamu personeli atamaları, tayinler, aile birleşimi, sağlık hizmetlerine erişim ve ekonomik nedenler de göç hareketlerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

"Kırsaldan kentlere göç devam ediyor"

Kars'ta göç hareketi yalnızca il dışına yönelik değil, kırsal alanlardan şehir merkezlerine doğru da sürüyor. Köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfusun azalması, gençlerin farklı sektörlerde iş arayışına yönelmesi ve yaşam koşullarındaki değişim, kırsal nüfusun her geçen yıl azalmasına neden oluyor.

Bu durum bazı köylerde nüfusun yaşlanmasına, üretici sayısının azalmasına ve kırsal yaşamın sürdürülebilirliği konusunda yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor.

"Ekonomik ve sosyal etkileri büyük"

Uzmanlara göre sürekli göç veren illerde çalışma çağındaki nüfusun azalması, yatırımcıların kararlarını da etkileyebiliyor. Nüfusun azalması; eğitimden sağlığa, ticaretten konut sektörüne kadar birçok alanda talep dengesini değiştirirken, yerel ekonomide de çeşitli etkiler oluşturuyor.

Buna karşın Kars; hayvancılık, tarım, turizm, lojistik, sınır ticareti ve kış turizmi gibi alanlarda önemli bir potansiyele sahip bulunuyor. Son yıllarda ulaşım altyapısı, turizm yatırımları ve kırsal kalkınma projeleriyle ilin ekonomik cazibesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

"Tersine göç için yeni yatırımlar önem taşıyor"

Kars'ın göç veren il konumundan çıkabilmesi için yeni istihdam alanlarının oluşturulması, sanayi yatırımlarının artırılması, genç girişimcilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmayı güçlendirecek projelerin hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Özellikle hayvancılık, tarıma dayalı sanayi, turizm ve sınır ticaretine yönelik yatırımların artırılmasıyla birlikte hem ekonomik hareketliliğin güçlenmesi hem de genç nüfusun kentte kalmasının teşvik edilmesi hedefleniyor.

"2025 verileri göç gerçeğini bir kez daha ortaya koydu"

2025 yılı verileri, Kars'ın göç sorununun devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 9 bin 727 kişinin geldiği, 14 bin 201 kişinin ayrıldığı ilde net göç eksi 4 bin 474 olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki dönemde istihdamı artıracak yatırımların, üretimi destekleyen projelerin ve yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaların göçün azaltılmasında belirleyici rol oynaması bekleniyor. - KARS