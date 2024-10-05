Kars Gravyeri Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
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Kars Gravyeri Coğrafi İşaret Aldı

Kars Gravyeri Coğrafi İşaret Aldı

Kars gravyeri, Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

05.10.2024 09:34
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Kars Gravyeri Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen 'Kars gravyeri' Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın girişimleri sonucu coğrafi işaretini aldı.

Başkan Kadir Bozan, sırada Avrupa coğrafi işaretinin olduğu ve bunun için girişimlerde bulunacakları kaydetti.

1878 yılında İsviçreli bir peynir üreticisi olan David Moser'in Kars, Boğatepe'yi ziyareti sırasında bölgeyi peynir yapımına uygun bulması ile ortaya çıkardığı Kars gravyerinin coğrafi işaret almasının önemli olduğunu ifade eden Çapan Süt Ürünleri işletme sahibi Selami Çapan, "Kars gravyeri tescillendi. Biz bunu daha öncesinden bekliyorduk. Çünkü bizim ülkede gravyerin yapıldığı tek il Kars'tır. Bunu tek kılan şey bu iklimi, ondan sonra hayvandaki sütün kalitesi, hayvan ırkı, mera yapısı, yılın 6-7 ayı merada otlayan hayvan sütünden bahsediyoruz. Gravyeri özel kılan şeylerden biriside tamamen naturel süt, yemleme yok, suni yem yok. Graveyerin yapımı aşaması, ondan sonra dinlenmesi, kuzey rüzgarı, bunların gravyere artı katkı katıyor. Gravyeri diğer peynirlerden ayrı kılan şey tamamen kaşar ile zıt yapımıdır. Aroması çok farklıdır, daha çok meze ürünüdür. Kahvaltıda damağa farklı gelen bir ürün ama turizm bölgelerinde en çok kullanılan şeylerden birisi gravyerdir" dedi.

"Sıra Avrupa Coğrafi işaretinde"

Gravyer peynirine Avrupa coğrafi işareti almak için de girişimde bulunacaklarına dikkat çeken KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, "Kars'ın sadece Kars'a özgü olan, Türkiye'de sadece Kars'ta üretilen gravyer peynirinin coğrafi işaretini Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak almış bulunmaktayız. Ardahan ve Kars'ta üretilen bir peynirdir, ama yüzde 95'i Kars'ta üretilir. Kars'a özgü bir peynirdir. Kars'ta yaklaşık olarak yılda 200-250 ton civarında bir ürün elde edilmektedir. Biz bu ürünün oda olarak 2021 yılından beri başlayan bir süreç, önceki başkanımızın başlattığı, daha sonra bizde takip ederek bu tescil alındı. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa coğrafi işaretini almak için uğraşacağız. Bu ürünümüz hak ettiği değeri bulacaktır. Kars için önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

Öte yandan, zengin florasıyla öne çıkan yaklaşık 2 bin 500 rakımlı yaylalar ile beslenen ineklerin sütünden yapılan gravyer peyniri, uzun uğraşlar sonucu üretiliyor.

Gravyer peyniri Kars Ticaret ve Sanayi Odası 2021'de Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yapılan başvuru sonucunda 17 Eylül 2024 tarihinde coğrafi işaret tescil belgesi aldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Gravyeri Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika

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