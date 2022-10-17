Kars AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara ve yönetim kurulu üyeleri kentte çalmadık kapı bırakmadı. Sara, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kadınlarla bir araya gelerek kadınlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye için Güven ve İstikrar" broşürlerini dağıtıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın " Türkiye için Güven ve İstikrar" sloganı çerçevesinde AK Partili kadınlar kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Kars haberi: Kars'ta AK kadınlar ev ev dolaşıyor - Son Dakika

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