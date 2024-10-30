Kars\'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlandı

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Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik önündeki program, Vali Ziya Polat ile 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger yaptı.

Senger, "30 Ekim, sadece Kars için değil, tüm Türkiye için bağımsızlık arayışının ve azmin sembolüdür. Bildiğiniz üzere Karsımız 40 yıl Rus işgalinde kalmıştır. Kahraman Kars halkı, 1. Dünya savaşı neticesinde Osmanlının bölgeden tekrar çekilmesiyle İngiliz destekli Ermeni-Gürcü çetelerine ve dönemin emperyalist güçlerine karşı kendi Cumhuriyetini ve Hükümetini kurarak, bölgede Türklüğün korunmasında rol oynayan, halkının geleceğini işgalcilere bırakmayan büyük bir milli duruş göstermiştir. Kars'ımız dönemin şartlarında Anadolu'da Milli Mücadele anlamında çok büyük siyasi adımların atıldığı ilk şehirdir. Karslılar, kurmuş oldukları, Şuralar ve Kongrelerle bağımsızlığa giden yolu açmış ve bir Cumhuriyet, Hükümet kurarak işgal altındaki Anadolu'ya örnek teşkil etmiştir" dedi.

Senger, "Düşman kuvvetleri, Türk milletinin vatanına, bağımsızlığına ve onuruna kastetmiş, halkımızı yok etmeyi, kültürümüzü silmeyi hedeflemiştir. Ancak, hiçbir kuvvet, bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan bir milleti yenemez. Karslılar, bu dönemde cesaretleri ve fedakarlıklarıyla destanlar yazmış, vatan sevgisinin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda da önemli bir adım atmıştır. Bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın neferleri olan kahramanlarımızın, Kars'ın yiğit evlatlarının ve milletimizin onurudur" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program folklor ekiplerinin gösterisi, kahramanlık türkülerinin söylenmesi, aşıkların şiir ve türküleriyle devam eden program daha sonra sona erdi. - KARS