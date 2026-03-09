Kars'ın Karadağ Mahallesi Sakinleri, Bölgeye Taş Ocağı ve Asfalt Şantiyesi Kurulmasını İstemiyor

(KARS) - Kars'ın Karadağ Mahallesi sakinleri, ikametlerinin yakınlarına yapılması planlanan taş ocağı ve asfalt şantiyesine karşı çıkıyor.

Mahallede ikamet eden yurttaşlar, Kars Belediyesi'nce yapılması planlanan taş ocağı ve asfalt şantiyesinin mahallede çevre kirliliği oluşturacağını dile getirdiler.

Mahalle Muhtarı Yasin Muğlu, mahalle sakinleriyle birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Taş ocağını tepeye yapacaklar. Oradaki toz duman mahallemize dolacak. Asfaltın dumanı mahallemize dolacak. Belediyenin şantiye alanları şu an halihazırda var. Susuz-Arpaçay yolunda 60 dönüm belediyenin şantiye alanı var. Sanayi yolunda da var. Daha en az 10 tane belediyenin büyük alanları var. 400 dönüm, 500 dönüm, 1000 dönüm bu mevkide yine var. Kars Belediyesi'nin bize reva gördüğü şeyi biz anlamış değiliz. Bu ne demek, onu çözemedik."

Mahallede çöp sorunu olduğunu bildiren Muğlu, "Hayvanlarımız meralarda yayılamıyor. İnsanlarımız hastalıktan evlerinden çıkamıyor. Yaz mevsiminde özellikle sadece Karadağ Mahallesi değil, Aydınlık Evler Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Bayrampaşa Mahallesi var. Pencerelerini açamıyorlar" dedi.

Muğlu, yakınlarda cezaevinin kesimhanesi, hayvan pazarı, saman pazarı ve sebze hali bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu hayvan pazarında Kars'ta 30 bin, 40 bin kişi ekmek yiyor. Bana belediyede deniliyor ki 'Orada yaşam alanı yok'. Bu mahalle, bura da yaşam alanı değil mi? Bizim çocuklarımız burada yaşamıyor mu? Binlerce kişinin hayvan alıp satarak, para kazanarak ailelerine ekmek götürdüğü yer burası değil mi? Bize bu niye reva görülüyor? Belediye başkanımızın bize dediği orada yaşam alanı yoktur. Buraya günlük 2 bin-3 bin kişi hayvan getiriyor. Hayvan alıp satıyor. Bize niye bu şey reva görülüyor? Bizim mahallemizde altyapı yok, imar yok, yolumuz yok. Bu sorunlar çözülmezken, başka bir sorunla şu an karşı karşıyayız. Ben buradan yetkililere, Kars Belediyesi'ne sesleniyorum. Bu yanlıştan dönün. Burası asfalt alanı değil. Burası şantiye alanı değil. Mahalli şu an tedirgin."

Mahalleye çivi çakılmadığını öne süren Muğlu, "Çöp arıtma tesisi niye yıllardır yapılmıyor? Belediyemiz iki yıldır gelmiş, mahallemize bir çivi çakılmamıştır. Tek yapılan hizmet 10 tane çöp kutusu almışız mahalleye. Başka bir hizmet aldığımız yok. İmar yok, altyapı yok, kanalizasyon yok, doğal gaz yok. Biz hizmet alamıyoruz. Açıksa söylüyorum burada, hizmet dışıyız" dedi.