Kars'ın Karadağ Mahallesi Sakinleri, Bölgeye Taş Ocağı ve Asfalt Şantiyesi Kurulmasını İstemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ın Karadağ Mahallesi Sakinleri, Bölgeye Taş Ocağı ve Asfalt Şantiyesi Kurulmasını İstemiyor

09.03.2026 13:25  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağ Mahallesi sakinleri, çevre kirliliği yaratacak taş ocağı ve asfalt şantiyesine karşı çıkarak Kars Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Mahalle muhtarı, mahalledeki altyapı eksikliklerine de dikkat çekti.

(KARS) - Kars'ın Karadağ Mahallesi sakinleri, ikametlerinin yakınlarına yapılması planlanan taş ocağı ve asfalt şantiyesine karşı çıkıyor.

Mahallede ikamet eden yurttaşlar, Kars Belediyesi'nce yapılması planlanan taş ocağı ve asfalt şantiyesinin mahallede çevre kirliliği oluşturacağını dile getirdiler.

Mahalle Muhtarı Yasin Muğlu, mahalle sakinleriyle birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Taş ocağını tepeye yapacaklar. Oradaki toz duman mahallemize dolacak. Asfaltın dumanı mahallemize dolacak. Belediyenin şantiye alanları şu an halihazırda var. Susuz-Arpaçay yolunda 60 dönüm belediyenin şantiye alanı var. Sanayi yolunda da var. Daha en az 10 tane belediyenin büyük alanları var. 400 dönüm, 500 dönüm, 1000 dönüm bu mevkide yine var. Kars Belediyesi'nin bize reva gördüğü şeyi biz anlamış değiliz. Bu ne demek, onu çözemedik."

Mahallede çöp sorunu olduğunu bildiren Muğlu, "Hayvanlarımız meralarda yayılamıyor. İnsanlarımız hastalıktan evlerinden çıkamıyor. Yaz mevsiminde özellikle sadece Karadağ Mahallesi değil, Aydınlık Evler Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Bayrampaşa Mahallesi var. Pencerelerini açamıyorlar" dedi.

Muğlu, yakınlarda cezaevinin kesimhanesi, hayvan pazarı, saman pazarı ve sebze hali bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu hayvan pazarında Kars'ta 30 bin, 40 bin kişi ekmek yiyor. Bana belediyede deniliyor ki 'Orada yaşam alanı yok'. Bu mahalle, bura da yaşam alanı değil mi? Bizim çocuklarımız burada yaşamıyor mu? Binlerce kişinin hayvan alıp satarak, para kazanarak ailelerine ekmek götürdüğü yer burası değil mi? Bize bu niye reva görülüyor? Belediye başkanımızın bize dediği orada yaşam alanı yoktur. Buraya günlük 2 bin-3 bin kişi hayvan getiriyor. Hayvan alıp satıyor. Bize niye bu şey reva görülüyor? Bizim mahallemizde altyapı yok, imar yok, yolumuz yok. Bu sorunlar çözülmezken, başka bir sorunla şu an karşı karşıyayız. Ben buradan yetkililere, Kars Belediyesi'ne sesleniyorum. Bu yanlıştan dönün. Burası asfalt alanı değil. Burası şantiye alanı değil. Mahalli şu an tedirgin."

Mahalleye çivi çakılmadığını öne süren Muğlu, "Çöp arıtma tesisi niye yıllardır yapılmıyor? Belediyemiz iki yıldır gelmiş, mahallemize bir çivi çakılmamıştır. Tek yapılan hizmet 10 tane çöp kutusu almışız mahalleye. Başka bir hizmet aldığımız yok. İmar yok, altyapı yok, kanalizasyon yok, doğal gaz yok. Biz hizmet alamıyoruz. Açıksa söylüyorum burada, hizmet dışıyız" dedi.

Kaynak: ANKA

Kars Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Karadağ, Çevre, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ın Karadağ Mahallesi Sakinleri, Bölgeye Taş Ocağı ve Asfalt Şantiyesi Kurulmasını İstemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:03:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Kars'ın Karadağ Mahallesi Sakinleri, Bölgeye Taş Ocağı ve Asfalt Şantiyesi Kurulmasını İstemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.