Kars’ın Selim Belediye Başkanı Barış Koç ve belediye meclis üyeleri CHP’den istifa etti

(KARS) - Kars'ın Selim Belediye Başkanı Barış Koç, belediye meclis üyelerinin tamamıyla birlikte CHP'den istifa ederek siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

Selim Belediye Başkanı Barış Koç, belediye meclis üyeleri Turhan Bozkuş, Müslüm Kızılkaya, Celil Çiftçi, Tekin Aslan, Bilal Aydın, Ahmet İşçi, Salman Çam ve Tahsin Aydın ile düzenlediği basın toplantısında, CHP üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Koç, yıllarını verdiği CHP'den ayrılmanın kolay bir karar olmadığını belirterek, bugünden itibaren Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti çatısı altında siyasi mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Barış Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"8 belediye meclis üyemizle birlikte CHP'den istifa ettik. Bugün itibarıyla Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti çatısı altında siyasi mücadelemizi sürdürmeye karar verdik. İnandığımız değerlerden taviz vermeden yol yürümek hem siyasi hem de vicdani sorumluluktur."