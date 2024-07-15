Kars'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Kars\'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Düzenlendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü nedeniyle Kars'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Valilik önünde yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Ayrıca 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı ve resim sergisi açıldı. Programa, Kars Valisi, Mekanize Piyade Tugay Komutanı, Milletvekili, Belediye Başkanı, Jandarma Alay Komutanı, Emniyet Müdürü ve öğrenciler katıldı.

15.07.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Anma etkinlikleri kapsamında ilk tören Kars Valiliği önünde yapıldı. Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin yenilmez ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Garnizon Şehitliği'nde devam etti.

Etkinlikler kapsamında sırasıyla Garnizon Şehitlik Müzesi gezildi. Şehit mezarlarını kırmızı karanfil bırakıldı. Etkinliklerde 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı. Ekinlikler kapsamında resim sergisinin açılışı yapılarak, sergi gezildi.

Programa, Vali Ziya Polat, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı. Etkinlikler öğlenden sonra da devam edecek. - KARS

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Kars, Güvenlik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:38 Adana’da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 13:12:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement