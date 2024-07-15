Kars\'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Yerel

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Anma etkinlikleri kapsamında ilk tören Kars Valiliği önünde yapıldı. Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin yenilmez ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Garnizon Şehitliği'nde devam etti.

Etkinlikler kapsamında sırasıyla Garnizon Şehitlik Müzesi gezildi. Şehit mezarlarını kırmızı karanfil bırakıldı. Etkinliklerde 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı. Ekinlikler kapsamında resim sergisinin açılışı yapılarak, sergi gezildi.

Programa, Vali Ziya Polat, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı. Etkinlikler öğlenden sonra da devam edecek. - KARS