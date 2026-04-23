Kars\'ta 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen tören ile kutlandı.

Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin konulmasıyla başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkiliği daha sonra Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Kars Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, yaptı.

Kaya, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; aynı zamanda milli iradenin tecelli ettiği, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilerek, onlara duyulan güvenin ve inancın en güçlü ifadesi olmuştur. Milletimizi millet yapan en önemli unsurlar; köklü tarihimiz, zengin kültürümüz ve bizi bir arada tutan milli ve manevi değerlerimizdir. Bu değerler; sevgi, saygı, yardımlaşma ve vatan sevgisi gibi erdemlerle nesilden nesile aktarılmaktadır. Eğitim camiası olarak bizlerin en önemli görevlerinden biri, bu değerleri çocuklarımıza doğru bir şekilde kazandırmak ve onları bu bilinçle yetiştirmektir" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, "Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Özellikle okullarımızda yaşanan bazı elim hadiseler, bizlere eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını bir kez daha göstermiştir. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve sevgi dolu ortamlarda yetişmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu noktada ailelerimize, öğretmenlerimize ve tüm topluma önemli görevler düşmektedir. Bizler, eğitim yöneticileri olarak; okullarımızda sadece bilgi değil, aynı zamanda değer, ahlak ve sorumluluk bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, ancak karakterli ve bilinçli nesillerle mümkündür. Sevgili çocuklar, Sizler bu ülkenin yarınları, umutları ve en kıymetli hazinesisiniz. Sizlerden beklentimiz; çok çalışmanız, kendinizi her alanda geliştirmeniz ve milli-manevi değerlerinize sahip çıkan bireyler olmanızdır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kahramanmaraşta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi,tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; geleceğimizin teminatı olan siz sevgili çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Program; şiirlerin okunması ve sinevizyon gösterisinin ardından sona erdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine; Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nail Türe, Başsavcı Mehmet Cepni, kurum ve daire amirleri, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı. - KARS