Kars\'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

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Kars'ın Kağızman ilçesi sabah saatlerinde 4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

AFAD'ın resmi internet site üzerinden duyurduğu bilgilere göre, bugün saat 04.47'de Kağızman merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

İlçede 4 büyüklüğündeki depremin dakikalar sonrasında biri 1.9, biri 1.5 olmak üzere iki artçı daha meydana geldi. Saatler 5: 58'i gösterdiğinde 2.2 ile sallanan Kağızman'da 6: 07'de 1.2'lik bir artçı daha kaydedilerek, toplam 5 deprem olduğu açıklandı. - ERZURUM