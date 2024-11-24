Kars'ta 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Yerel

Kars'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Kars\'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Kars'ın Kağızman ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.11.2024 13:05
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Kars'ın Kağızman ilçesi sabah saatlerinde 4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

AFAD'ın resmi internet site üzerinden duyurduğu bilgilere göre, bugün saat 04.47'de Kağızman merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

İlçede 4 büyüklüğündeki depremin dakikalar sonrasında biri 1.9, biri 1.5 olmak üzere iki artçı daha meydana geldi. Saatler 5: 58'i gösterdiğinde 2.2 ile sallanan Kağızman'da 6: 07'de 1.2'lik bir artçı daha kaydedilerek, toplam 5 deprem olduğu açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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