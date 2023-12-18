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Kars'ta 4 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kars'ta 4 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle İbiş, Kürekdere ve Süngüderesi köylerinin yolları ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Kars\'ta 4 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
18.12.2023 - 12:06,
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Kars'ta 4 köy yolu kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı.

Kars'ta önceki gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar ve tipiden dolayı merkez Akdere ve Akyaka ilçesine bağlı İbiş, Kürekdere ve Süngüderesi köylerinin yolları ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars yağışının ardından harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan köy yollarında çalışma başlattı. Ekipler köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Özel İdare karla mücadele ekiplerinin köy yollarını kısa sürede yeniden ulaşıma açacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
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