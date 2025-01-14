Kars'ta Basın Buluşması - Son Dakika
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Kars'ta Basın Buluşması

Kars\'ta Basın Buluşması

Vali Ziya Polat, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek Kars'ın gündemini değerlendirdi.

14.01.2025 12:46
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Kars Valisi Ziya Polat, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Beylerbeyi Sarayı'nda organize edilen kahvaltıda basın mensuplarıyla buluşan Polat, basın mensuplarının 10 Çalışan Gazeteciler Günü kutladı.

Kahvaltıda turizm başta olmak üzere, eğitim, Sarıkamış, Çıldır Gölü ve genel anlamda Kars konuşuldu. Sohbet ortamında geçen kahvaltıda Vali Ziya Polat, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Polat, basın mensuplarıyla fikir alış verişinde bulundu.

Toplantı daha sonra sona erdi. Toplantıya, Vali Ziya Polat, Vali Yardımcıları Muhammed Enes Çıkrık, Hayrettin Buğra Güzel, Aydın Göçer ve Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Basın Buluşması - Son Dakika

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