Kars'ta Bayram Namazı Coşkusu

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Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta Kurban Bayramı namazında camiler doldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını İbrahim Halilullah Camii'nde kıldı. Kars'ta vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kılarken, namazlarını kılan vatandaşlar ise cami çıkışında bayramlaştı.

Öte yandan Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri de bayram namazını Evliya Cami de kıldı. - KARS