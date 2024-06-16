Kars'ta Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
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Kars'ta Bayram Namazı Coşkusu

Kars'ta bayram namazının en erken kılındığı illerden biri olan Kars'ta, Kurban Bayramı namazında camiler doldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilere akın eden vatandaşlar, İbrahim Halilullah Camii'nde bayram namazını kıldı. Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri ise bayram namazını Evliya Cami'de kıldı.

16.06.2024 06:48
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Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta Kurban Bayramı namazında camiler doldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını İbrahim Halilullah Camii'nde kıldı. Kars'ta vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kılarken, namazlarını kılan vatandaşlar ise cami çıkışında bayramlaştı.

Öte yandan Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri de bayram namazını Evliya Cami de kıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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