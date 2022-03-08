Kars'ta Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu

08.03.2022 08:52
Kars'ta Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu

Kars'ta çiçekçilerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaisi başladı.

Kars'ta çiçekçilerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaisi başladı.

Sabahın erken saatlerinde işyerini açan Yasemen Çiçekçilik sahibi Tacire Yolaçan, oğlu Fırat Yolaçan ve çalışanlarıyla birlikte siparişleri hazırlamaya başladı.

Birçok özel günün vazgeçilmez hediyesi olan çiçeklere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de yoğun ilgi olduğu gözlenirken, kadınlar için özel günlerde ayrı özellik taşıyan çiçekler ise sipariş sahiplerine ulaştırılmaya başladı.

Siparişlerin günler öncesinde verildiğine ifade eden çiçekçi Tacire Yolaçan, "Kadınlar günü bizim için sevgililer günü kadar önemli. Hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptık. Karanfil ve güller yine popülerliğini koruyor. Bireysel alımlarda karanfil ve gül tercihi yoğun olsa da orkidelere ve konsept buketlere de talep fazlasıyla var" dedi.

Öte yandan çiçekçilerdeki hareketlilik dikkat çeker, çiçekçilerde sabah erken saatlerden itibaren aldıkları siparişleri adreslere ulaştırmaya başladı. Çiçekçilerdeki yoğunluk devam ediyor. - KARS

YORUMLAR
500
Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı

Dünya Kadınlar Günü, 8 mart, Fırat, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'ın imzasıyla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
08:43 Ukraynalı kadınlara fuhuş çeteleri tuzağı: Savaştan kaçan kadınların çaresizliklerinden faydalanıyorlar
08:35 Savaşın 13. gününde Rus ordusundan üst düzey kayıp iddiası: Madalyalı general Vitali Gerasimov öldürüldü!
08:26 İstanbul ve Ankara valilerinden kar yağışı uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olalım!
08:12 Rusya'dan "gaz akışını kesebiliriz" mesajı: Avrupalılar bizi buna zorluyor, ambargolara karşılık verebiliriz!
08:07 Bugün hava nasıl olacak: Sıcaklıklar düşüyor, Türkiye aybar kar fırtınasına hazırlanıyor!
08:00 Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı
07:58 Zelenski'den bir meydan okuma daha: Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum!
01:52 Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! Saniye saniye kamerada
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 08:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement