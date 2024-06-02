Kars'ta Çocuk Şenliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Kars'ta Çocuk Şenliği Yoğun İlgi Gördü

Kars\'ta Çocuk Şenliği Yoğun İlgi Gördü

Kars Valisi Ziya Polat'ın öncülüğünde düzenlenen Çocuk Şenliği, güneşli ve sıcak havayı gören vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de öğretici aktiviteler gerçekleştirdi.

02.06.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Kars'ta Çocuk Şenliği yoğun ilgi gördü. Güneşli ve sıcak havayı gören vatandaşlar çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğlendi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın öncülüğünde 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen Çocuk Şenliği büyük ilgi görüyor.

Kars Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin katkılarıyla hazırlanan Çocuk Şenliği, Şehir Stadyumunda devam ediyor.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Sontaş, "Cuma günü Kayseri'den Kars'a geldik. Kars Valimiz sayın Ziya Polat'ın organize ettiği bir etkinlik. Bizim buraya geliş amaçlarımızdan biri de Kars'ta böyle bir oluşum oluşturmak, Kars'ın çocuklarını böyle güzel etkinliklerle sürekli eğlendirmeye çalışmaktır. Böyle bir fikrin oluşturulması bizi ayrıca memnun etti. Buraya geldiğimiz günden beri sağolsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kars Valiliğimizin tüm birimleri bizlere çok destek oldular. Burada düzenlediğimiz 2 günlük etkinlik Kars'ın ciddi derecede bir potansiyeli olduğunu gördük. İnşallah burada gerçekleşen etkinlikteki malzemeler demirbaş tesliminin yapılmasıyla Kars'ta sürekli hale geleceğini düşünüyorum" dedi.

Öte yandan etkinliğe katılan çocuklar kendileri için kurulan onlarca oyun alanlarında keyifli vakit geçiriyor. Etkinlikte hem eğlenceli hem de öğretici aktiviteleri gerçekleştiren çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Çocuk Şenliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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