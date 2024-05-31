Kars'ta Fiziksel Etkinlik Oyunları ve Yarışmaları Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Fiziksel Etkinlik Oyunları ve Yarışmaları Yapıldı

Kars\'ta Fiziksel Etkinlik Oyunları ve Yarışmaları Yapıldı

Kars'ta Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği kapsamında okullarda fiziksel etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi. Toplam 27 okuldan 458 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler farklı parkurlarda bireysel ve grup olarak birincilik için mücadele etti.

31.05.2024 15:12
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Kars'ta Fiziksel Etkinlik Oyunları ve yarışmaları yapıldı.

Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği'ni okullarda yaygınlaştırmak ve çocukları aktif kılmak aynı zamanda kültürel değerleri devam ettirmek amacı ile Okul Sporları Oyunları İlk Okullarda Fiziksel Etkinlik kapsamında yapılıyor.

Kars İl Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şuan kalabalık bir öğrenci gurubuyla bir sosyal faaliyet gerçekleştiriyoruz. İFET kapsamında çocuklarımız okullardan geldiler. 12 Ortaokul,12 İlköğretim Okulu, 5 liseden 450 çocuğumuz, 12 koordinasyon parkurunda, 6 geleneksel oyunlar parkurundan oluşan 18 istasyonda değişik sportif faaliyetler, dayanışma oyunları gerçekleştiriyorlar" dedi.

Kars Atletizm sahasında düzenlenen oyun yarışmalarına toplam 27 Okul, 458 öğrenci katılım sağladı.

Etkinlik yarışmasında öğrenciler bowling, çemberle işbirliği, çift ayak atlama, halat çekme, koordinasyon koşusu gibi parkurlarda kişisel ve gurup olarak birincilik için mücadele ettiler. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Fiziksel Etkinlik Oyunları ve Yarışmaları Yapıldı - Son Dakika

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