Kars'ta gazeteciler yeni başkanını seçti - Son Dakika
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Kars'ta gazeteciler yeni başkanını seçti

17.04.2022 16:01
Kars'ta gazeteciler yeni başkanını seçti

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde Yargıç Harmankaya yeni başkan seçildi.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği (KKDGC) Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü seçimde Salih Şahin divan başkanlığını yürüttü. 46 üyenin bulunduğu seçimde 34 oy kullanıldı.

Kullanılan oyların 20'sini Yargıç Harmankaya alarak yeni başkan seçilirken, Ercüment Daşdelen ise 14 oy aldı.

Yeni seçilen başkan Harmankaya yaptığı açıklamada, "Kars Gazeteciler Cemiyetini hak ettiği yere taşıyacağız. Şehirde gazetecilik kimliğini öne çıkararak meslektaşlarımızın her türlü sorunlarının çözümü için cemiyet olarak her birlikte çalışacağız. Bu bir ekip işidir, eski yönetimle de iş birliği yaparak çalışmalarımıza ivme kazandıracağız. Yapılan seçimin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" dedi. - KARS

Kars'ta gazeteciler yeni başkanını seçti
Kars'ta gazeteciler yeni başkanını seçti
Kars'ta gazeteciler yeni başkanını seçti
Kars'ta gazeteciler yeni başkanını seçti

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Salih Şahin, Harmankaya, Yargıç, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta gazeteciler yeni başkanını seçti - Son Dakika


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