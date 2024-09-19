Kars\'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

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Kars'ta "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Valilik Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulması ile başlayan tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kars İl Temsilcisi Malul Gazi Ercan Akbulak, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.

Ercan Akbulak, "Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitlik ise şanlı tarihimizde mevcuttur. Yüreğinde vatan ve millet sevgisiyle görev yaparken, canlarını ortaya koyan ve gazilikle müjdeleyen tüm arkadaşlarıma Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının verilişinin 103'üncü yıldönümünde tüm milletimiz nezdinde şükranlarımız sunuyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program Kars Valiliği'nin 19 Eylül Gaziler Günü için düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle devam etti. Protokol üyeleri Hükümet Konağı önünden Türkiye Muharip Gaziler Derneğine kadar yürüdü. Program daha sonra sona erdi.

Törene; Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, 14 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, gaziler, kurum ve daire amirleri katıldı. - KARS