Kars\'ta Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi

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Kars'ta, gıda güvenliği ve halk sağlığını korumak amacıyla satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün talimatlarıyla Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki gıda satışı yapılan yerler, restoranlar, kafeler ve diğer yiyecek-içecek işletmelerini mercek altına aldı.

Denetimlerde, hijyen kurallarına uyum, gıda maddelerinin saklama koşulları ve işletmelerin genel temizlik durumları incelendi. Ayrıca, çalışanların sağlık belgeleri ve iş yerlerinde kullanılan gıdaların son kullanma tarihleri de kontrol edildi.

Ekipler, yapılan denetimlerde bazı işletmelere eksiklikler nedeniyle uyarılarda bulundu. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği ve vatandaşların sağlığının her zaman öncelik olduğuna dikkat çekildi. - KARS