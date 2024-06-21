Kars'ta Harakani Türbesi'ne ziyaretçi akını - Son Dakika
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Kars'ta Harakani Türbesi'ne ziyaretçi akını

Kars'ta bulunan Evliya Cami ve Hasan-ı Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

21.06.2024 14:11
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Kars'ta bulunan Evliya Cami ve Hasan-ı Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Mevlana, Yesevi, Nakşibendi'nin manevi hocası ve Mevlana'dan 200 yıl önce yaşamış olan Hasan-ı Harakani'nin Kars'ta bulunan türbesini ziyaret etmek için 81 ilden ve yurt dışından çok sayıda insan Kars'a gelerek Harakani türbesini ziyaret ediyor, dilekte bulunuyor.

Kars Kalesi'nin altında bulunan Hasan-ı Harakani Türbesi'ni ziyaret edenler, burada tutulan dileklerin yerine geldiğini belirtiyor. Harakani Türbesi'ni ziyaret etmek için gelenler daha sonra sırasıyla Kars Kalesi, Kümbet Cami'yi gezerek Kars'tan ayrılıyor.

"Ebu'l Hasan-ı Harakani Türbesi"Selçuklulardan önce Anadolu'daki Oğuz Beylerinin yapmış olduğu savaşlarda şehit düşen Hasan-ı Harakani'ye aittir. Hasan-ı Harakani'nin mezarı XVI. yüzyılda bulunmuş ve Serdar Lala Mustafa Paşa tarafından 1579 yılında türbesi yapılmıştır. Bu türbeden ötürü de yanındaki camiye Evliya Camisi ismi verilmiştir. Hasan-ı Harakani Türbesi'nin çevresinde 21 adet mezar bulunmaktadır. Türbe, 3.80x5.80 metre ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. Türbenin üzeri kubbe ile örtülü olup, bu kubbe dıştan çinilerle kaplanmıştır. Türbe duvarlarında 3 küçük pencere ve bir de giriş kapısı bulunmaktadır. Türbenin giriş kapısı üzerine kitabesi yerleştirilmiştir. Ayrıca türbe avlusunun girişinde de 972 (1564) tarihli bir kitabe bulunmaktadır. - KARS

Kaynak: İHA

Cami, Kars, Kültür, Yerel, Son Dakika

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